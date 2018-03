Roma, 12 mar. - "Non cerchiamo scorciatoie o capri espiatori a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità, e da cui tutti dobbiamo imparare molto. Non ho timore a dire che si è realizzata una cesura storica tra le culture fondative della Repubblica e il paese". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

Martina ha proposto la riconvocazione della direzione "per andare in profondità nell'analisi".