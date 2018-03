Merkel presto da Macron per preparare proposte riforma Ue

Berlino, 12 mar. - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che si recherà prossimamente a Parigi per elaborare delle proposte di riforma dell'Unione europea insieme al presidente francese Emmanuel Macron in vista del consiglio europeo di marzo.

"Ci sarà molto presto un viaggio del ministro delle Finanze (Olaf Scholz) a Parigi, e anche io andrò a Parigi per vedere Emmanuel Macron. Ci andremo per preparare il Consiglio europeo" del 22 e 23 marzo, ha spiegato in una conferenza stampa dedicata all'entrata in carica del suo governo, attesa per mercoledì, dopo sei mesi di trattative.

"Non riusciremo a entrare nei dettagli dei 20 prossimi anni della zona euro, ma dovremo poter fare chiarezza su quella che consideriamo la prossima tappa", ha aggiunto Merkel, promettendo anche dei progressi in materia di "politica migratoria" e di "politica di difesa".