Rd Congo, Kabila promulga nuovo codice per il settore minerario -2

Kinshasa, 12 mar. -

Le grandi aziende minerarie che operano in Congo (Glencore, China Molybdenum, CDM, Rangold e Ivanhoé) temono soprattutto la nuova royalty sul cobalto. Nel 2017, la Repubblica democratica del Congo ha soddisfatto i due terzi della domanda mondiale di questo minerale raro, molto richiesto dai produttori di batterie di nuova generazione (80.800 tonnellate). Ad oggi il cobalto è tassato al 2%, come il rame.

Il nuovo codice mira a "riportare allo Stato entrate sostanziali per il suo sviluppo economico e sociale" colmando le "lacune e debolezze" del precedente codice del 2002, giudicato troppo favorevole agli investitori, stando al comunicato della presidenza congolese rilasciato dopo la promulgazione. Pur essendo il secondo più grande paese del continente africano (2,3 milioni di chilometri quadrati con una popolazione tra 70 e 90 milioni di abitanti), il Congo ha un bilancio di soli 5 miliardi di dollari per il 2018, come quello di Parigi, che conta due milioni di abitanti.