Rd Congo, Kabila promulga nuovo codice per il settore minerario

Kinshasa, 12 mar. - L'intensa campagna di lobby delle multinazionali non ha avuto successo: il presidente della Repubblica democratica del Congo, Joseph Kabila, ha infatti promulgato il nuovo codice per il settore minerario che dovrebbe quintuplicare la tassa sul cobalto e aumentare così le risorse fiscali del Paese. Tuttavia il governo ha fatto sapere che le preoccupazioni delle aziende "saranno prese in considerazione attraverso un dialogo costruttivo" e ci sarà "concertazione" nell'applicazione della legge.

Il nuovo codice è stato promulgato "nella stessa forma in cui è stato adottato dal Parlamento", ha detto alla France presse un consigliere del presidente, precisando che questa versione prevede una royalty fino al 10% per "metalli strategici". Spetterà al primo ministro indicare per decreto quali sono questi metalli. (Segue)