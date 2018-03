Usa, Missouri: lo Stato delle spose bambine -2

New York, 12 mar. - Il Missouri consente persino a chi ha 12 anni, o anche meno, di sposarsi, visto che è uno dei 25 Stati del Paese dove non è necessaria un'età minima, anche se il matrimonio che coinvolge chi ha non più di 14 anni deve essere approvato da un giudice.

Il Kansas City ha analizzato i dati dei matrimoni contratti in Missouri: dal 1999, circa 8.350 ragazzi (7.050 femmine, 1.300 maschi) si sono sposati. "La ragione più importante per cui dobbiamo vietare i matrimoni prima dei 18 anni è che sono molto spesso forzati" ha detto Fraidy Reiss, fondatrice e direttrice esecutiva di Unchained at Last, un'organizzazione che si batte per alzare l'età minima per il matrimonio a 18 anni in tutti gli Stati Uniti.

La maggior parte dei matrimoni che coinvolgono ragazzi molto giovani è tra coetanei, ma 300 delle circa mille quindicenni che si sono sposate lo hanno fatto con uomini di almeno 21 anni, con casi anche di mariti trentenni, quarantenni e cinquantenni; nel 2005, c'è stato un matrimonio tra una 15enne e un uomo di "oltre 75 anni".