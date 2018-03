Usa, Missouri: lo Stato delle spose bambine

New York, 12 mar. - Il Missouri è lo Stato negli Usa delle spose bambine, che si uniscono in matrimonio anche con i propri stupratori. Il Kansas City Star ha dedicato una lunga inchiesta a puntate al fenomeno, partendo dalla storia di Brittany, una quindicenne dell'Iowa incinta di un ragazzo di 21 anni; in Iowa, un 21enne che ha un rapporto sessuale con una 15enne è, per legge, uno stupratore. Così, per non far arrestare il fidanzato, un giorno è salita in macchina e con la sua famiglia ha viaggiato per sei ore, per entrare nello Stato che ha le leggi più permissive: il Missouri.

Lo Stato del Midwest consente a una 15enne di sposarsi con la semplice firma di un genitore, anche se l'altro è contrario; inoltre, considera come stupro il rapporto sessuale tra chi ha almeno 21 anni e chi ne ha 17 o meno, ma solo fuori dal matrimonio: se il rapporto avviene tra due persone sposate, il sesso è legale. Molti casi, però, nascondono delle situazioni di degrado e abusi, come quello di Heather, 14 anni, incinta di un ragazzo di 24 anni, che l'ha fatta ubriacare e l'ha costretta a un rapporto sessuale.

La ragazza, però, difendeva il fidanzato; così il padre, invece di consegnare il ragazzo alle autorità dell'Idaho, ha portato la coppia in Missouri; il matrimonio, però, è stato annullato grazie alla madre della ragazza, che aveva allertato la polizia dell'Idaho; il padre e il neosposo, così, sono stati arrestati. (segue)