Trump su armi: presto bump stock illegali, bene professori armati

New York, 12 mar. - "Grandissimi miglioramenti e il rafforzamento dei background check (i controlli sugli acquirenti delle armi, ndr) saranno totalmente sostenuti dalla Casa Bianca. La legislazione va avanti. I bump stock (i dispositivi che trasformano ami semiautomatiche in armi automatiche, ndr) saranno presto illegali. Professori altamente addestrati potranno essere armati. Guardie armate ok, un deterrente! Sull'innalzamento dell'età minima da 18 a 21 anni (per l'acquisto di tutte le armi, ndr), aspettiamo i tribunali e le sentenze, prima di agire. Gli Stati stanno prendendo le loro decisioni. Le cose si stanno muovendo velocemente, ma non c'è molto sostegno politico (per dirla gentilmente)". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto su Twitter sulle modifiche al possesso di armi, di cui si discute dall'ultima strage, quella del 14 febbraio in una scuola della Florida.

"Se le scuole devono obbligatoriamente essere zone senza armi, la violenza e il pericolo sono invitati a entrare. Quasi tutte le sparatorie a scuola avvengono in zone dove le armi sono vietate. I codardi andranno solo dove non ci sono deterrenti" ha concluso Trump.