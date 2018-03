Siria, UNICEF: i bambini sono il 40% delle vittime del conflitto

Roma, 12 mar. - "Il 40% delle vittime della guerra in Siria, entrata oggi nel suo ottavo anno, è rappresentato da bambini". E' quanto ha dichiarato il direttore per il Medio Oriente e l'Africa dell'UNICEF, Geert Cappelaere, come riportano oggi media libanesi.

"Le prime vittime di questo conflitto sono i bambini e questo nonostante che la Comunità internazionale ha deciso in un trattato approvato 30 anni fa la necessità di evitare loro le sofferenze della guerra", ha detto Cappelaere in una conferenza stampa tenuta oggi nella capitale libanese Beirut come ha riportato il quotidiano locale Annahar.

"Sette anni di guerra hanno causato decine di migliaia di bambini con disabilità permanente e molti di loro hanno perso organi del corpo oppure sono rimasti paralizzati", ha aggiunto.