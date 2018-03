Etiopia, 50.000 civili in fuga in Kenya dopo strage a città confine

Roma, 12 mar. - Sono circa 50.000 i civili fuggiti in Kenya dopo l'operazione condotta sabato scorso dalle forze militari etiopiche nella città di confine Moyane, in cui sono morti 10 civili e altri 11 sono rimasti feriti. E' quanto riporta il quotidiano indipendente Addis Standard, citando il sindaco della città, Aschalew Yohanes.

I militari dell'esercito responsabili dell'uccisione dei civili operano sotto il controllo del posto di comando creato per monitorare lo stato di emergenza imposto nel Paese il 16 febbraio scorso. In un comunicato, il ministro della Difesa Siraj Fegessa ha detto che la strage è avvenuta quando cinque militari sono entrati in azione sulla base di "informazioni di intelligence sbagliate". L'esercito stava dando la caccia a membri del Fronte di liberazione Oromo (Olf) "entrati in territorio etiopico", ha aggiunto. L'Olf è un gruppo considerato terroristico dal governo.