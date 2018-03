Pd, Stefano Parisi: Zingaretti a primarie? Tradisce suoi elettori

Roma, 12 mar. - "Oggi si tiene la direzione del Pd. Leggiamo con stupore che il neo eletto presidente della Regione Lazio vuole parteciparvi con l'intento di candidarsi alle primarie per l'elezione del segretario. Ma con quale spudoratezza si è candidato alla guida della Regione Lazio allora? Ieri abbiamo visto sui giornali il disastro della sanità, il disastro delle strade del Lazio dopo le nevicate, "esportiamo" 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno perché Zingaretti non è stato in grado di gestirli e paghiamo le tasse più alte d'Italia". Così in una nota Stefano Parisi, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra.

"Nelle prossime settimane - spiega - la Regione deve approvare il Bilancio per l'anno già iniziato, perchè Zingaretti non è stato in grado di chiuderlo quando aveva un'ampia maggioranza. Oggi che non ha più una maggioranza in Consiglio regionale Zingaretti decide di lanciarsi nella sfida per guidare il suo partito che lo occuperà per almeno sei mesi. E la Regione Lazio? Zingaretti sta tradendo la fiducia dei suoi elettori. Li ha portati al voto e ha ottenuto una maggioranza risicata, ma adesso il suo interesse sembra rivolto esclusivamente alla propria carriera politica. Chiedo a Zingaretti di occuparsi della Regione Lazio e del disastro da lui creato e lasciare che del suo partito si occupino i tanti che ormai non hanno più incarichi istituzionali", conclude.