Bankitalia: giù ricchezza netta famiglie, pesa calo prezzi case

Roma, 12 mar. - Diminuisce nel 2016 la ricchezza netta delle famiglie italiane, su cui pesa il calo dei prezzi delle case. Lo afferma la Banca d'Italia nell'indagine sui bilanci delle famiglie. "Tra il 2014 e il 2016 - sottolinea Via Nazionale - la ricchezza netta è diminuita, quasi interamente per effetto del calo del prezzo delle case. La flessione è stata più marcata per i patrimoni più elevati".

"Circa il 70% delle famiglie - aggiunge Bankitalia - è proprietaria dell'abitazione in cui risiede. La quota di proprietari è però ancora diminuita tra le famiglie con capofamiglia fino a 45 anni: dal 59% al 52% tra il 2006 e il 2016".