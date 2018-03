Saras: utile 2017 sale a 241 mln (+23%), dividendo a 0,12 euro

Milano, 12 mar. - Saras ha chiuso il 2017 con un risultato netto reported pari a 240,8 milioni, in crescita del 23% rispetto all'esercizio precedente, e propone un dividendo pari a 0,12 euro per azione. A fine 2017 la posizione finanziaria netta è positiva per 87 milioni rispetto ai 99 milioni al 31 dicembre 2016.

"È per me estremamente difficile parlare dei risultati e del futuro del gruppo senza poter condividere questo compito con mio fratello Gian Marco come è sempre avvenuto - ha commentato l'Ad, Massimo Moratti, riferendosi alla recente scomparsa del fratello - Ma proprio la sua grande passione e dedizione per questa azienda deve spingere tutti noi a dare il meglio e proseguire nel percorso di crescita e prosperità che lui aveva tracciato e che con tanto sacrificio e impegno ha contribuito a realizzare. Il 2017 è stato un anno fortemente positivo per il gruppo Saras con l`utile netto che è cresciuto del 23% e una posizione finanziaria netta che si conferma saldamente positiva. Il nostro modello di business orientato alla flessibilità operativa e commerciale - ha concluso - si è dimostrato vincente anche in un contesto molto complesso specie sul mercato dei grezzi e caratterizzato da dinamiche poco prevedibili".

Conseguentemente alla scomparsa del presidente Gian Marco Moratti, il cda di Saras, in considerazione dell'imminenza dell'assemblea generale chiamata anche a nominare il nuovo consiglio, e considerato che nel frattempo non sono previste attività che vedano coinvolto il consiglio medesimo, ha deliberato di non procedere alla nomina per cooptazione di un amministratore e, per le stesse ragioni, ha deliberato di non procedere al conferimento della carica di presidente.