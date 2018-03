Padoan: all'Ue diamo solo quadro tendenziale, non programmi -2

Bruxelles, 12 mar. - "Ho appena concluso - ha riferito Padoan ai giornalisti - un incontro bilaterale con il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, è stato un colloquio molto cortese come al solito. Abbiamo parlato dei prossimo passi dell'Unione bancaria che è all'ordine del giorno oggi e domani", durante le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. "Ho ribadito che la posizione mia personale e del governo uscente non è cambiata". Ds tempo l'Italia è critica sul fatto che si continui a procedere con sempre nuove misure e decisioni sulla riduzione del rischio finanziario, e non si avanzi per nulla, invece sulle misure di condivisione del rischio, come la garanzia europea per i depositi.

"Ho anche ribadito una cosa che spero sia nota, a questo punto: che il governo sta lavorando sul quadro tendenziale, che comprende quindi gli aggiornamenti in base alle variazioni delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil e della finanza pubblica, definite in base a questo nuovo quadro, e basta. Quindi - ha sottolineato il ministro - non ci saranno da parte del governo uscente ipotesi programmatiche, perché questo non è compito del governo uscente; è compito del prossimo governo, volevo ribadire, perché questo è stato oggetto di confusione e ambiguità in questi giorni".

Quanto alla presentazione del nuovo programma di finanza pubblica, "le forze politiche ovviamente sono sovrane: il documento verrà presentato al Parlamento e ci sarà un dibattito" con diverse proposte politiche; "ma per quanto mi riguarda e riguarda il mio governo, il mio compito si ferma al quadro tendienziale", ha ripetuto Padoan.

A chi chiedeva poi se la Commissione non si attenda le nuove proposte entro maggio, il ministro ha riposto: "Ho spiegato la situazione" a Dombrovskis. Comunque, "questa non è una novità: ci sono stati casi di altri paesi in cui si è atteso l'arrivo del nuovo governo prima di esprimere un giudizio definitivo. Non abbiamo parlato specificamente di questo, ma mi sembra - ha concluso Padoan - che da parte della Commissione ci siano tutti gli estremi per facilitare questa transizione".