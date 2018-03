Inaugurata prima centrale solare italiana in Iran

Roma, 12 mar. - "Siamo la prima azienda italiana che realizza una centrale solare in Iran. Si tratta di una grande opportunità per raccogliere la sfida dell`internazionalizzazione del nostro gruppo. E` evidente però che un`azione di questo genere debba essere supportata: è impensabile poter strutturare una strategia a lungo termine senza adeguate coperture in termini di rischio Paese".

Così Fabio e Maurizio Maresca, amministratore delegato e presidente della Carlo Maresca S.p.A, a margine dell`inaugurazione di "Blu Terra2", il primo parco fotovoltaico realizzato in full equity da un`azienda italiana in Iran, presso l`isola di Qeshm. "Investire all`estero `buttandosi` in nuove avventure - spiegano i Maresca - è una caratteristica del popolo italiano e fa parte del nostro modo di fare impresa. Non sono però attive, a differenza di quanto accade in diversi contesti europei, quelle tutele statali che intervengono quando si verificano crisi interne ed internazionali nelle nazioni in cui si investe. Abbiamo già avviato l`iter autorizzativo per altri due parchi fotovoltaici da 100 megawatt ognuno e firmato i contratti per i terreni. Noi andiamo avanti ma ci auguriamo che i rapporti diplomatici con l`Iran escano dall`empasse in cui si trovano e soprattutto che si dia attuazione all`intervento di Invitalia a tutela delle imprese che decidono di investire all`estero".

"L`energia prodotta dal parco `Blu Terra2" che conta 30mila pannelli su una superficie di 20 ettari pari a circa 40 campi da calcio - rimarca il responsabile Sviluppo estero della Carlo Maresca S.p.A e presidente di "Blu Terra2" Stefano Falconio - è entrata nella rete energetica iraniana lo scorso 4 marzo e produrrà a regime 17milioni di kwh annui. Il Gruppo ha investito otto milioni di euro, cercato terreni, chiuso l`iter autorizzativo e ricevuto permessi per l`allaccio in rete in poco più di otto mesi. Il cantiere è stato chiuso in sei mesi, utilizzando tre tecnici italiani e tutta manodopera locale. A loro va un grosso ringraziamento per averci permesso la realizzazione di un`opera fatta con tempistiche davvero veloci".

"Felice di essere qui per un`azione concreta che salda l`amicizia italo-iraniana. L`iniziativa di oggi è una straordinaria pagina di cooperazione che aggiunge un altro capitolo alla storia della nostra amicizia e alla comune prosperità dei nostri popoli". Così l`ambasciatore italiano in Iran, Mauro Conciatori, in un passaggio del suo intervento di saluto. Rispondendo alla sollecitazione dei fratelli Maresca, sulla richiesta di sostegno da parte dell`Italia in operazioni d`impresa nella regione, Conciatori ha ricordato come il governo abbia agito "su vari piani per incoraggiare la volontà dell'Iran ad aprirsi alla crescita e alla collaborazione. Oltre a rafforzare il dialogo politico, per supportare altre iniziative ambiziose come quesa è stata pensato un soggetto come Invitalia Global Investment che aiuterà le imprese con tutte le necessarie garanzie e coperture".

All`inaugurazione da parte iraniana sono intervenuti il vicepresidente della zona franca di Qeshm Alì Yadghar, il direttore generale della società Hormozagan che distribuisce l`energia a Qeshm Ahmadreza Kahouri e Jafar Mohammadnejad della SATBA, l`agenzia governativa che gestisce tutta l`energia rinnovabile in Iran. Tutti hanno rimarcato la velocità e la competenza nella realizzazione dell`impianto auspicando nuove collaborazioni, a partire dai due impianti fotovoltaici, da realizzarsi nei pressi della capitale Teheran, su cui è già avanzato l`iter delle autorizzazioni finali.