M5s: sindaco dialoghi su moschea S.S.Giovanni, ricorso inutile

Milano, 12 mar. - Il gruppo consiliare dell'M5S a Sesto San Giovanni, comune dell'hinterland milanese dove il Tar si è appena espresso contro il blocco della costruzione di una moschea, invita il sindaco di centrodestra, Roberto Di Stefano, "a prendere atto di essere il sindaco di tutti i cittadini sestesi e a non esporre la città ad ulteriori passi falsi". Lo si legge in una nota nella quale i consiglieri pentastellati invitano il primo cittadino a recepire la sentenza del Tar e a avviare "subito un dialogo con la comunità islamica sul contenimento delle dimensioni della struttura".

Di Stefano "faccia uscire la città a testa alta senza caricarla invece di ulteriori costi per inutili ricorsi al Consiglio di Stato o per istituire quesiti referendari a loro volta impugnabili come l`inopinata prima delibera della sua giunta" hanno inoltre auspicato gli esponenti dell'M5s.

"L'incostituzionalità della scelta della giunta, il primissimo atto dell'amministrazione Di Stefano, è assolutamente evidente", ma non meno evidente per i pentastellati "è l'impossibilità di ricorrere allo strumento referendario come ora il sindaco vorrebbe fare scaricando sulle spalle dei cittadini i costi di una sua sciagurata decisione. Per noi il miglior rimedio per una politica rivolta alla sicurezza dei cittadini, è una politica alta di inclusione sociale nell`assoluto rispetto delle regole, che vede i doveri affiancati ai diritti".