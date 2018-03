Padoan: all'Ue diamo solo quadro tendenziale, non programmi

Bruxelles, 12 mar. - "Per quanto riguarda me e il mio governo, il mio compito si ferma al quadro tendenziale", e quindi non comprende alcuna proposta programmatica. Lo ha precisato oggi a Bruxelles il ministro dell'Econimia, Pier Carlo Padoan, parlando brevemente con i giornalisti al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo, oggi a Bruxelles, subito dopo un colloquio bilaterale "molto cortese come al solito" con il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.

"Il governo sta lavorando sul quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alle variazionei delle variabili esogene dell'economia mondiale, e alle nuove proiezioni del Pil e della finanza pubblica, definite in base a questo nuovo quadro, e basta. Quindi non ci saranno da parte del governo uscente ipotesi programmatiche, perché questo non è compito del governo uscente; è compito del prossimo governo", ha spiegato Padoan.