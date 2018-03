Bankitalia: 5% famiglie più ricche ha 30% ricchezza nazionale

Roma, 12 mar. - Cresce la disuguaglianza dei redditi in Italia e il 5% delle famiglie più ricche detiene il 30% della ricchezza nazionale. Lo sostiene la Banca d'Italia nell'indagine sui bilanci delle famiglie. "Il 30% più ricco delle famiglie - secondo Via Nazionale - detiene circa il 75% del patrimonio netto complessivamente rilevato, con una ricchezza netta media pari a 510mila euro. Oltre il 40% di questa quota è detenuta dal 5% più ricco, che ha un patrimonio netto in media pari a 1,3 milioni di euro".