Verdi: condividiamo parole di Mattarella su giovani e futuro

Roma, 12 mar. - "L`esempio di 29 ragazze e ragazzi, che si sono distinti per l`impegno nella promozione del bene comune e in particolare per l`ambiente inteso sia come salvaguardia del territorio sia come sviluppo del patrimonio culturale e sociale, che sono stati premiati dal Presidente Mattarella, è da considerarsi importante e di buon auspicio. Grazie ai giovani possiamo pensare ad un futuro sostenibile e la conversione ecologica del nostro Paese non può che partire da loro". Lo affermano in una nota i coordinatori nazionali dei Verdi Luana Zanella e Gianluca Carrabs.

"Ci uniamo - aggiungono - alle parole del presidente della Repubblica nell'affermare l`importanza di una nuova generazione che si senta parte in causa del destino del Paese e diventi parte attiva di quei meccanismi di valorizzazione e tutela del territorio, che spesso da persone più adulte viene relegato ad un aspetto marginale delle politiche".

"I giovani - concludono Zanella e Carrabs - come quelli che oggi hanno ricevuto questo riconoscimento, sono il motore trainante per una società nuova, più attenta al bene comune e diventano la chiave per potersi muovere nella direzione di un futuro sostenibile".