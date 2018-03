Italgas: nel 2018 ulteriori iniziative sviluppo per linee esterne

Milano, 12 mar. - In linea con gli obiettivi del piano strategico, dopo l'acquisizione avvenuta a dicembre del 100% di Enerco Distribuzione, nel corso del 2018 è previsto il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne, che consentiranno di rafforzare la presenza territoriale e la competitività di Italgas in vista delle gare d'ambito, anticipandone gli effetti in termini di crescita del perimetro di attività. E' quanto rende noto la società nel comunicato sui risultati 2017.

Coerentemente con le priorità strategiche del piano, di legge ancora, Italgas parteciperà alle gare d'ambito di interesse per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del business e di consolidamento del settore, tuttora molto frammentato.

Con specifico riferimento agli investimenti tecnici in immobilizzazioni materiali e immateriali, nel corso del 2018, Italgas prevede, a parità di perimetro, una spesa sostanzialmente in linea rispetto al 2017, finalizzata principalmente al mantenimento e allo sviluppo delle reti in gestione, all`implementazione del rilevante programma di installazione dei contatori elettronici nell`ambito dell`attività di misura, nonché al completamento delle nuove reti in costruzione.