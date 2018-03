Roma, 12 mar. - "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo. E neanche Gentiloni". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione del Consiglio Federale in via Bellerio, a proposito della apertura di Silvio Berlusconi per un accordo di governo col Pd.

Red-Pol.