Italgas, Gallo: focus su digitalizzazione reti e processi

Milano, 12 mar. - "Oggi siamo fortemente impegnati in una grande sfida: portare a compimento un profondo processo di digitalizzazione delle reti e dei processi aziendali". Lo ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, commentando i risultati 2017. "Con il completamento del piano di installazione degli smart meters e l'applicazione di una sensoristica diffusa lungo tutta la nostra rete - ha spiegato - potremo gestire l'intera infrastruttura secondo metodi, criteri e algoritmi innovativi che renderanno Italgas unica nel panorama dei distributori di gas a livello europeo".

"L`avvio del processo di digitalizzazione, gli investimenti realizzati, le acquisizioni societarie effettuate, la riorganizzazione completata e i risultati economico finanziari testimoniamo il grande sforzo compiuto da tutte le persone di Italgas nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie - ha proseguito Gallo - I principali indicatori come ebitda e utile netto registrano una crescita a doppia cifra, rispettivamente +14% e +34%, e riflettono il forte impegno nella riduzione dei costi, tanto da aver raggiunto con un anno di anticipo il target di efficienza operativa fissato per il 2018. Con oltre 520 milioni di investimenti, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente, Italgas si pone tra le principali realtà del Paese che creano valore per i propri azionisti e per i territori serviti".