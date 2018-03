Pd. Damiano: Martina reggente? Se dà svolta bene ma non da solo

Roma, 12 mar. - "La lettera di dimissioni di Renzi? E' un passo positivo per come la vedo io". A parlare è Cesare Damiano, ex deputato Pd, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Sembra che il 'reggente', dopo Renzi, sarà l'ex ministro Martina... "Se Martina dà un segno di svolta va bene, ma deve 'reggere' insieme agli altri, non da solo", risponde. Come vede un governo con M5s? "Non credo ci siano le condizioni per farlo né con loro né con Berlusconi e la Lega", conclude.