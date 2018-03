Italgas: utile 2017 a 296,4 mln (+34%), cedola sale a 20,8 cents

Milano, 12 mar. - Italgas ha chiuso il 2017 con un utile netto adjusted pari a 296,4 milioni di euro, in aumento del 34% rispetto all'esercizio precedente. I ricavi ammontano a 1,124 miliardi (+4,3%), l'ebitda adjusted a 781,2 milioni (+14,1%).

"I risultati positivi del periodo consentono alla società di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 20,8 centesimi di euro per azione, in aumento del 4% rispetto a quello distribuito per l'esercizio 2016 - ha spiegato il presidente Lorenzo Bini Smaghi - e in linea con la nostra politica di dividendo annunciata al mercato lo scorso anno, a conferma del nostro impegno per una politica di remunerazione attrattiva e sostenibile".