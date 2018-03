Giappone, guai per Abe: riesplode virulento lo scandalo Moritomo -5

Roma, 12 mar. - L'opposizione, come prevedibile, è partita alla carica di Abe, il quale continua a ribadire l'estraneità sua e della moglia ai fatti. Un sondaggio pubblicato oggi sullo Yomiuri shimbun ha segnalato che il sostegno ad Abe è caduto di sei punti percentuali in un mese al 48 per cento, scendendo per la prima volta sotto il 50 per cento dalla rielezione di ottobre scorso.

Abe si trova di fronte a una nuova sfida elettorale, questa volta interna al suo Partito liberaldemocratico. A settembre il Jiminto vota per il leader e il premier punta alla riconferma, che lo porterebbe a essere il primo ministro che ha governato più a lungo dal dopoguerra. Ma lo scandalo potrebbe azzopparlo.