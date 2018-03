Giappone, guai per Abe: riesplode virulento lo scandalo Moritomo -3

Roma, 12 mar. - Sia Shinzo Abe sia il ministro delle Finanze Taro Aso, principale e potente alleato del premier, hanno dovuto chiedere scusa per la manipolazione. Parlando coi giornalisti, Abe ha espresso il suo "profondo" rammarico per "l'incidente che potrebbe danneggiare la fiducia" nel governo. E ha continuato: "Prendo sul serio le critiche e voglio che il ministro Aso si responsabile di promuovere un'inchiesta che riveli pienamente perché questo tipo d'incidente sia avvenuto". Ha tuttavia escluso che Aso debba dimettersi per quanto emerso oggi.

Anche Aso ha presentato le sue scuse. "Modificare documenti ufficiali è gravissimo ed estremamente deprecabile, presento profonde scuse", ha detto il ministro, accusando "alcuni membri dello staff" di quanto è accaduto. "Quello che è importante è che non accada più".(Segue)