Giappone, guai per Abe: riesplode virulento lo scandalo Moritomo -2

Roma, 12 mar. - In particolare, sui media nipponici sta girando ampiamente una frase che sarebbe stata detta da Akie Abe in un incontro con Kagoike il 25 aprile 2016 e che reciterebbe: "E' un buon pezzo di terrreno". La moglie del premier era all'epoca preside ad honorem della scuola. La Moritomo Gakuen ha acquisito quel terreno a un rezzo particolarmente vantaggioso, con uno sconto di qualcosa come l'86 per cento.

Dai documenti ufficiali, inoltre, sarebbero stati cancellati - secondo il quotidiano Asahi shimbun - i riferimenti ad altri politici e ai rapporti tra la Moritomo Gakuen e la Nihon Kaigi (Conferenza giapponese), l'organizzazione nazionalista che sostiene la riforma della Costituzione pacifista. (Segue)