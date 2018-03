Elezioni, Pivetti: alleanza Lega-M5s è l'unica possibile e... -2

Roma, 12 mar. - "Ritengo che su immigrazione e etica politica l'intesa - ha spiegato Pivetti - sia a portata di mano. Sui temi economici non sarebbe possibile, perché un reddito fisso per non fare nulla è il contrario esatto di una flat tax che fa crescere le imprese. Ma penso che su una diversa gestione dell'immigrazione (per mettere fine a questa spregevole tratta dei essere umani orchestrata a livello internazionale) e sulle iniziative per riavvicinare i cittadini alle Istituzioni l'intesa sia possibile".