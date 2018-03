Enav, utile netto 2017 +33% e 650 mln investimenti in nuovo piano

Roma, 12 mar. - Forte accelerazione per la redditività di Enav che chiude il 2017 con un risultato netto di 101,5 milioni, increscita del 33% sul precedente esercizio. Il cda oltre ai conti ha approvato il nuovo piano 2018-2022 che prevede investimenti per 650 milioni.

"I risultati del 2017 vanno al di la delle attese - commenta l'ad Roberta Neri - in un contesto di complessivo aumento del traffico aereo. Le nuove procedure operative, come il Free Route, unite alla puntualità e qualità del servizio, ci hanno consentito di attrarre molte rotte aumentando i ricavi. L`attenzione ai costi e la valorizzazione delle risorse interne hanno contribuito a migliorare ulteriormente le nostre performance economico-finanziarie. Guardando avanti, riteniamo che il nuovo modello operativo delineato dal piano industriale darà un grande impulso a tutto il sistema del trasporto aereo nazionale con benefici in termini di performance, produttività e competitività. L`introduzione di nuove tecnologie farà inoltre crescere la professionalità del personale operativo, creando nuove opportunità di sviluppo professionale".

Il cda ha deliberato un dividendo di 0,1864 euro per azione che rappresenta un aumento del 6% sull'anno scorso.

I conti del 2017 mostrano ricavi a 881,8 milioni, in miglioramento dell'1,9% mentre l'Ebitda sale dell'11,3% a 283,6 milioni.