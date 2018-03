Beretta: accordo con Barzan Holdings per joint venture in Qatar

Milano, 12 mar. - Beretta Holding ha siglato un accordo con Barzan Holdings per l'avvio di un progetto industriale comune in Qatar teso a soddisfare l'esigenza delle forze governative qatarine di dotarsi di armi da difesa leggere con tecnologie d'avanguardia. Il progetto - si legge in una nota - prevede che Beretta Holding detenga una quota minoritaria in una costituenda joint venture (denominata Binding) che beneficerà del trasferimento di tecnologia del gruppo Beretta.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo sito produttivo in Doha per la produzione di armi portatili leggere (pistole e fucili) e dove si potranno in futuro sviluppare nuovi sistemi d`arma.

Barzan Holdings è una società appositamente costituita e controllata dal ministero della difesa del Qatar allo scopo di incrementare la capacità produttiva e tecnologica del paese in questo settore, attraverso investimenti e joint ventures con importanti players internazionali.