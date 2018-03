Armi: export mondiale cresciuto del 10% negli ultimi 5 anni -3

Roma, 12 mar. -

"Il diffuso conflitto violento in Medio Oriente e le preoccupazioni sui diritti umani hanno portato al dibattito politico in Europa occidentale e in Nord America sulla limitazione delle vendite di armi", ha affermato Pieter Wezeman, ricercatore di SIPRI. "Eppure gli Stati Uniti e gli stati europei rimangono i principali esportatori di armi nella regione e hanno fornito oltre il 98% delle armi importate dall'Arabia Saudita".

Insomma nel periodo preso in esame, dopo l'India, il regno saudita è stato il secondo importatore di armi al mondo, con le importazioni, seguito da Egitto e Emirati Arabi Uniti.

(con Fonte Afp)