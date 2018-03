Credimi chiude 1° anno operatività con risultati record

Roma, 12 mar. - Credimi - la piattaforma di finanziamento digitale alle imprese che rende liquido il capitale circolante con tempi e costi contenuti - chiude il suo primo anno di attività con risultati record a livello europeo: 80 milioni di euro di finanziamenti erogati a fronte di oltre 5000 crediti commerciali anticipati. Lo rende noto l'azienda specificando in un comunicato che tali numeri rendono Credimi la piattaforma con la più veloce crescita nel settore del digital lending - il finanziamento digitale alle imprese - non solo in Italia ma in tutta Europa, incluso il Regno Unito, paese precursore del fintech nel continente e il più importante come volumi erogati.

Crescita che sta ulteriormente accelerando e ha portato la realtà italiana, in meno di un anno, ad essere di fatto la piattaforma di invoice financing più grande in Europa continentale con 10,8 milioni di euro di crediti commerciali finanziati a gennaio 2018 e 28,1 milioni negli ultimi 90 giorni.

Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e CEO di Credimi, ha dichiarato: "I risultati di Credimi e la notevole crescita dell`invoice financing in Italia, anche rispetto a Paesi ben più digitalizzati del nostro, mostrano una crescente attenzione delle nostre imprese verso soluzioni innovative e alternative al tradizionale canale bancario. È un mercato cresciuto nei primi 3 anni ad un ritmo quasi triplo rispetto a UK, che è di gran lunga il mercato più grande in Europa con quasi 1 miliardo di sterline erogate nel 2017. La testimonianza che le imprese italiane hanno un reale bisogno di diversificare le fonti di finanziamento la riscontriamo nelle oltre 2000 richieste ricevute da aziende di ogni settore e dimensione, provenienti da ogni parte d`Italia. Siamo soddisfatti dei risultati del primo anno di attività, ma questo è per noi un punto di partenza, lavoriamo quotidianamente per migliorare il servizio offerto, in questi giorni abbiano rilasciato una nuova versione del sito credimi.com disegnata per fornire un servizio ancora più user-friendly".