Renzi: Italia pensa a governo, in Cina accadono cose interessanti

Roma, 12 mar. - "Mentre il mondo politico italiano riflette sul futuro Governo, in pochi hanno evidenziato quanto sia profonda la svolta impressa dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Ho avuto il privilegio di conoscere Xi Jinping in più di una circostanza. Quello che sta accadendo in Cina è molto interessante: nella visione istituzionale di quel Paese non bastano più dieci anni per affermare una visione di lungo periodo". E' quanto scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

"E su questo concetto si è soffermato Nicolas Sarkozy in un intervento alla New York University di Abu Dhabi che è stato riportato da diversi organi di stampa (in Italia essenzialmente dal Foglio, qui) - sottolinea -. Come coniugare visione di lungo periodo con quotidianità dettata dai social network e dalla dittatura dell'istante è un tema che affascina i politologi ma che riguarda la vita quotidiana molto più di quello che sembra. Ci torneremo a riflettere presto".