Ex spia avvelenata in Gb, il Cremlino: non è un nostro problema

Mosca, 12 mar. - L'avvelenamento in Gran Bretagna dell'ex spia Sergey Skripal e di sua figlia "non è un problema della Russia", ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Secondo le indiscrezioni di stampa, la premier Theresa May, che ha riunito oggi un Consiglio di sicurezza nazionale, sarebbe pronta a denunciare l'implicazione russa nella vicenda.

"In ogni caso non è un nostro problema - ha detto il portavoce di Vladimir Putin - il cittadino russo menzionato aveva lavorato per uno dei servizi speciali britannici, l'incidente è accaduto sul territorio britannico e non è in alcun caso il problema della Russia, ancora meno dei suoi dirigenti", ha detto ai giornalisti. Alle domande di commentare le illazioni della stampa britannica sull'eventuale coinvolgimento russo, Peskov ha aggiunto di non avere sentito "dichiarazioni di politici britannici al riguardo".

Sergey Skripal, 66 anni, e la figlia Yulia, 33 anni, sono stati ritrovati in stato di incoscienza il 4 marzo su una panchina di un centro commerciale a Salisbury, nel Sud dell'Inghiltera. Secondo le analisi, sono stati avvelenati con un agente nervino.