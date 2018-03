Gb, ex spia russa: dichiarazione di May in Parlamento alle 17.30

Londra, 12 mar. - La Primo ministro Theresa May si rivolgerà ai deputati britannici verso le 17.30 italiane sull'attacco al gas nervino contro l'ex spia russa Sergey Skripal e la figlia a Salisbury, in Inghilterra. Lo ha annunciato il Parlamento britannico. May, che ha riunito in mattinata un Consiglio della sicurezza nazionale (Cobra), potrebbe denunciare il coinvolgimento della Russia e delle misure di ritorsione. Tracce dell'agente nervino sono state ritrovate al Mill Pub e al ristorante Zizzi di Salisbury, due locali dove erano stati padre e figlia.