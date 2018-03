Astori, Renzi: calcio si è mostrato umano, non accadeva da tempo

Roma, 12 mar. - "Ho scelto l'immagine della curva Fiesole di ieri per aprire questa enews. Il calcio sa regalare emozioni sempre. Ma l'improvvisa scomparsa di Davide Astori ha mostrato un aspetto di umanità che da tempo nel mondo del pallone non si scorgeva". E' quanto scrive Matteo Renzi nella sua Enews, aperta, appunto, da questa notizia.

"Le lacrime della famiglia, dei suoi colleghi calciatori, di un'intera città nascono dal rispetto per un uomo vero. E forse dalla voglia di vivere lo sport con quel valore umano che il Capitano della Fiorentina possedeva - sottolinea -. E che a giudicare da frasi ascoltate in alcuni dialoghi di questi giorni è passato soprattutto tra i giovanissimi. Emozione vera quella di Firenze. Ho scritto questo dopo il funerale, scoprendomi commosso in mezzo a un popolo commosso".