Iran, schianto jet turco: 11 vittime tutte donne, anche ... -2

Teheran, 12 mar. - I corpi delle 11 vittime sono stati ritrovati sul luogo della sciagura, ha annunciato l'agenzia iraniana Isna.

L'aereo era decollato da Sharjah, negli Emirati. Fidanzata da ottobre, Mina Basaran, doveva sposarsi il 14 aprile in un ex palazzo ottomano sulla sponda del Bosforo.

Secondo diversi media turchi, il padre voleva che fosse lei a succedergli alla testa del suo impero, non il fratello. Stando sempre alla stampa turca, altre tre passeggere dell'aereo dovevano sposarsi in estate e la festa era stata organizzata anche in loro onore. Un'altra era già sposata e madre di un bambino di quattro mesi.

Due delle 11 vittime avevano la nazionalità spagnola e le altre erano tutte cittadine turche.