Calcio, dopo incidenti PAOK-Aek governo Grecia sospende ... -2

Roma, 12 mar. - "Noi abbiamo deciso di sospendere il campionato", ha annunciato il segretario di stato allo sport, Giorgos Vasiliadis, al termine di una riunione con il primo ministro Alexis Tsipras.

Le partite "non riprenderanno fin quando non sarà predisposto un nuovo quadro, concordato da tutti", ha aggiunto, precisando che Atene è "in contatto" con l'Uefa. Questa reazione del governo arriva dopo un nuovo gravissimo episodio di violenza nel campionato greco, con l'irruzione armata di Savvidis.

L'irascibile presidente, influente uomo d'affari greco-russo di 58 anni con simpatie per il governo di sinistra, è ricercato dalla polizia per "violazione della legge sportiva", ha indicato una fonte di polizia. (Segue)