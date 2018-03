Automotive, Salone Auto di Torino punta a 800mila visitatori

Torino, 12 mar. - Punta a 800mila visitatori la prossima edizione del Salone dell'Auto di Torino (6-10 giugno, 2018), che avrà un focus sulla mobilità elettrica. C Una stima fatta dal presidente del Salone Andrea Levy, in occasione della presentazione alla Camera di Commercio di Torino di uno studio sulle ricadute economiche della kermesse, in vista dello sbarco all'ombra della Mole di 3 grandi congressi automotive internazionali il 5 e il 6 giugno.

"Torino oggi come in passato è la capitale italiana dell'auto: qui risiedono il 36% delle aziende nazionali di componentistica, ma soprattutto qui si realizza il 40% del fatturato del comparto - ha sottolineato Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio. - Per questo non stupisce il successo di un appuntamento come il Salone dell'Auto, che nell'ultima edizione è riuscito a realizzare 4,2 milioni di euro di ritorni sul territorio, grazie ad un ampio pubblico di appassionati e al ricorso di fornitori locali per la produzione dell'evento".

Secondo l'analisi dell'Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha condotto lo studio per conto della Camera di Commercio: la spesa generata dai visitatori del Salone è stata di circa 2,4 milioni di euro nel 2017. A questa cifra vanno sommati i costi di produzione dell'evento, pari ad altri 1,5 milioni di euro, che sono rimasti sul territorio perché hanno riguardato fornitori dell'area di Torino.

Infine, il Salone dell'Auto ha funzionato anche come "attrattore" di risorse esterne, portate a Torino dalle case automobilistiche partecipanti alla manifestazione: in questo caso, la stima della ricaduta economica generata sul territorio è stata di 200-250mila euro.

Il pubblico del Salone e' per il 51,2% di under 40 e per l'80% di Torino e provincia.Il pubblico, torinese e non, apprezza molto la location dell'evento al Parco del Valentino, il periodo dell'anno in cui si svolge, la qualità delle collezioni esposte e soprattutto la gratuità dell'ingresso.