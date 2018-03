New York, 12 mar. - Il segretario al Commercio statunitense, Wilbur Ross, "parlerà con i rappresentanti dell'Unione europea a proposito dell'eliminazione dei grandi dazi e barriere che usano contro gli Stati Uniti. Non è giusto per i nostri agricoltori e produttori". Questo il primo tweet di giornata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che porta avanti la sua battaglia sui dazi commerciali.