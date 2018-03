Trump presenterà presto il piano per la pace in Medio Oriente

New York, 12 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presenterà presto il proprio piano per la pace in Medio Oriente. Secondo il New York Times, l'amministrazione statunitense sta dando gli ultimi ritocchi alla proposta.

Dopo la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele e di spostarvi presto l'ambasciata, i palestinesi hanno chiaramente affermato che nessuna pace potrà essere negoziata con Washington come mediatore. L'amministrazione statunitense sta valutando quale sia il modo migliore per presentare il piano, senza farlo sembrare morto già in partenza; per questo, potrebbe semplicemente svelare la propria proposta per la pace, per cercare di mettere pressione sui palestinesi.