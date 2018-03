Giornalisti, solidarietà M5s a Marco Omizzolo

Roma, 12 mar. - "Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al giornalista Marco Omizzolo per l'intimidazione ricevuta, la distruzione della sua auto che arriva dopo diverse e ripetute minacce. Omizzolo è da sempre in prima linea per la lotta contro il caporalato, nello specifico quello presente in provincia di Latina che vede coinvolta la comunità dei Sikh. Una battaglia dura portata avanti con determinazione e coraggio in difesa della dignità e dei diritti umani". Lo si legge in una nota congiunta dei parlamentari M5s della commissione Antimafia e Agricoltura.

"Siamo consapevoli - prosegue la presa di posizione M5s- che bisogna tenere alta l'attenzione, che nessun atto di intimidazione deve passare sotto silenzio, soprattutto quando ci si scontra contro le agromafie, una mafia che devasta il bene più prezioso: la terra e il suo lavoro. La filiera agricola non può essere sporca di sangue e schiavismo, una filiera che vede le mafie dettare il prezzo di quello che finisce sulle tavole dei cittadini. Siamo al fianco di Omizzolo e non faremo mai un passo indietro: al fianco dei giornalisti che con coraggio denunciano e al fianco di coloro che sono sfruttati nella lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali".