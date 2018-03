Somalia, parlamento: "Nullo" l'accordo di Dubai per porto Berbera

Roma, 12 mar. - La Camera bassa del parlamento somalo ha approvato una legge che dichiara "nullo e senza valore" l'accordo firmato all'inizio del mese dall'azienda DP World di Dubai con le autorità di Somaliland ed Etiopia per lo sviluppo del porto di Berbera. La legge deve ora essere approvata dalla Camera alta, prima di essere ratificata dal presidente Mohamed Abdullahi Farmaajo.

Già all'indomani della firma dell'intesa, che prevede che DP World detenga il 51% delle azioni del progetto, il Somaliland il 30% e l'Etiopia il 19%, le autorità somale l'avevano denunciata perchè "il governo federale della Somalia non fa parte del cosiddetto accordo di investimento" e perchè il Somaliland è uno Stato della Somalia e non "una repubblica" come invece riferito durante la firma dell'intesa. Il Somaliland si è dichiarato indipendente nel 1991, ma la sua indipendenza non è mai stata riconosciuta da nessun Stato.

Come riportato dai media somali, a seguito di tale presa di posizione di Mogadiscio sarebbe partita sui social media una campagna contro Farmajo sostenuta dal governo degli Emirati arabi uniti. Le tensioni hanno spinto Riad a offrire la propria medizione tra i due Paesi dopo che il governo somalo ha anche ufficialmente protestato presso la Lega araba.

Nel frattempo Farmaajo si appresta a partire alla volta del Qatar, nonostante le pressioni arrivate da Arabia saudita ed Emirati per rompere i rapporto con Doha dopo la crisi scoppiata nel giugno 2017.