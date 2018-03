Cir: in 2017 rosso 5,9 mln per contenzioso Gedi, cedola stabile

Milano, 12 mar. - Il gruppo Cir ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 2,796 miliardi (+6,7%), un ebitda in crescita a 290,4 milioni (+12,2%) e un risultato netto consolidato negativo per 5,9 milioni, a causa dell'onere fiscale di natura straordinaria sostenuto da Gedi per la definizione di un contenzioso pendente in Cassazione per fatti risalenti al 1991, il cui impatto sul risultato netto consolidato del gruppo Cir è stato negativo per 65,5 milioni. Escludendo l'onere straordinario, il risultato sarebbe stato positivo per 59,6 milioni rispetto ai 33,8 milioni del 2016.

Il cda proporrà all'assemblea un dividendo di 0,038 euro per azione, invariato rispetto all'esercizio precedente.

"Nel 2017 - ha commentato l'amministratore delegato di Cir, Monica Mondardini - abbiamo registrato andamenti positivi sia delle controllate industriali sia della gestione finanziaria. Sogefi e Kos hanno conseguito una significativa crescita dei risultati, Gedi ha completato il processo di integrazione di Itedi nel gruppo e definito un contenzioso fiscale esistente da lungo tempo".

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto nel 2017 - ha detto il presidente Rodolfo De Benedetti - Il gruppo Cir ha continuato il suo percorso di sviluppo nei tre settori in cui opera. Con la proposta di dividendo, anche quest'anno, vogliamo dare un segnale di fiducia a tutti i nostri azionisti, a testimonianza del nostro impegno alla creazione di valore".