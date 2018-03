Varsavia, mostra su militari italiani internati in Polonia occupata

Roma, 16 mar. - Il 12 marzo è stata inaugurata all'Istituto italiano di cultura di Varsavia una mostra documentaria sugli internati militari italiani nella Polonia occupata dai nazisti.

Gli internati - rinchiusi nei lager con scarsa assistenza e senza controlli igienici e sanitari - a differenza dei prigionieri di guerra furono privi di tutele internazionali e obbligati arbitrariamente e unilateralmente al lavoro forzato.

La mostra è divisa in una parte storica, per far conoscere la storia di questi militari italiani, e una sezione dedicata ai vari stalag dove si trovarono gli italiani nel governatorato generale: Deblin, Biala Podlaska, Siedlce, Chelm, Beniaminowo, Przemysl, Czestochowa.

Sono esposte foto dell`epoca e disegni pervenuti dalle famiglie degli internati. Sarà presente Diego Audero, curatore della mostra, ed Edward Kopówka direttore del Museo della Lotta e del Martirio di Treblinka.