Moon prossimi due mesi cruciali in soluzione crisi Nordcorea

Roma, 12 mar. - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha sottolineato oggi come i prossimi due mesi saranno cruciali per individuare una via pacifica alla crisi nucleare nordcoreana. Lo scrive l'agenzia di stampa Yonhap.

"Noi ora abbiamo una preziosissima chance di denuclearizzare la Penisola coreana, stabilire un permanente regime di pace e costruire una strada di prosperità comune per il Sud e il Nord", ha detto Moon nell'incontro settimanale coi suoi collaboratori presso la Casa blu, sede della presidenza. "Ci saranno cambiamenti importanti - ha aggiunto - dal momento che un summit Sud-Nordcorea e uno Usa-Nordcorea si terranno. Dovessero avere successo, ci sarebbe un cambiamento drammatico nella storia mondiale e la Repubblica di Corea avrebbe avuto un ruolo guida".

Le dichiarazioni di Moon vengono dopo che la scorsa settimana suoi inviati hanno incontrato prima Kim Jong Un, poi il presidente Usa Donald Trump, acquisendo la disponibilità a un vertice intercoreano e a uno Usa-Corea del Nord.