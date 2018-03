Africa, Tillerson anticipa rientro in Usa per "questioni urgenti"

Roma, 12 mar. - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson abbrevierà di un giorno il proprio viaggio in Africa per rientrare a Washington dove lo attendono "questioni urgenti". E' quanto riporta Bloomberg.

Partito questa mattina dal Kenya, Tillerson sarà in Ciad e in Nigeria solo per poche ore e non trascorrerà la notte ad Abuja, come inizialmente previsto.

Il segretario di Stato ha già visitato Etiopia, Gibuti e Kenya, dove sabato scorso ha dovuto cancellare alcuni appuntamenti perchè non si sentiva bene.