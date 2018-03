Governo, Zaia: spero che l'incarico venga dato a Salvini

Treviso, 12 mar. - "Spero che l'incarico di governo venga dato a Matteo Salvini". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di un incontro a Conegliano (Treviso).

"Penso che sia fondamentale prima di parlare di posti di governo - ha spiegato il Governatore - capire bene se ci sarà la possibilità di trovare un accordo e chiudere la partita. Un accordo che non dovrà essere nel segno del vecchio sistema di partito - ha avvertito - ma su un programma e spero nel rispetto dell'autonomia del Presidente Mattarella che gli vien data la Costituzione, che l'incarico venga dato a Matteo Salvini. Sarà poi lui a proporre, nelle diverse consultazioni con i partiti, i punti di programma e valutare se abbiamo donne e uomini di buona volontà interessati a questo, altrimenti penso che l'unica soluzione sia quella di un Governo politico a termine e si faccia una bella legge elettorale come quella dei Comuni, come quella delle Regioni, in cui chi vince piglia tutto e si va a governare. Infine vorrei ricordare a tutti quelli che sono in Parlamento che dovranno aggiungere a tutto autonomia del Veneto", ha concluso Zaia.