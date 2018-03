Salvini riunisce vertice Lega sul dopo elezioni,con Bossi-Maroni

Milano, 12 mar. - E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni politiche del 4 marzo, in vista dell'insediamenton del nuovo Parlamento il 23 marzo e le successive consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Al summit leghista con Salvini partecipano sia il fondatore del Carrocciop Umberto Bossi che l'ex Governatore della Lombardia Roberto Maroni.

Domani Salvini volerà poi a Strasburgo, per dimettersi dall'Europarlamento a causa del suo ingresso al Senato italiano come rappresentante della Calabria. Nella seconda parte della settimana poi sarà a Roma. Dove è possibile incontri Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per il primo vertice di centrodesttra. Con l'obiettivo di definire una proposta unitaria da sottoporre a M5s, Pd e LeU sulle nuove presidenze delle Camere che, a giudizio della Lega, dovrebbero spettare una ai Cinque Stelle ed una al Carroccio.