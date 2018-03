Pd, Fiano: Pd resti nel suo campo e con i suoi valori

Roma, 12 mar. - "Non si tratta di andare verso il centro o andare più verso sinistra, significa, rimanendo a sinistra, ridiscutere di che cosa sia oggi la sinistra, perché i più disagiati di questa società ci hanno detto o comunque quelli che pensano servano delle risposte per quel disagio, ci hanno detto che, o in una gran parte del mezzogiorno d`Italia, la risposta è il reddito di cittadinanza oppure la risposta soprattutto nel centro nord è risolvere il problema degli immigrati e flat tax per tutti. Quindi, con i principi che noi abbiamo, risolvere le disuguaglianze della società, rimanendo nel campo di quei valori e sapere che le risposte che abbiamo dato fino adesso sono state ritenute meno credibili degli altri". Lo ha detto il parlamentare dem Emanuele Fiano, intervistato ad Agorà su Rai Tre.