Centinaio (Lega): voto a M5s al Sud non va banalizzato

Roma, 12 mar. - "E' troppo semplicistico dire che hanno preso tanti voti solo grazie al reddito di cittadinanza. E' una visione parziale. Conosco tanta gente del sud che li ha votati per dare un segnale alla politica. Gente che ha voluto dire basta. Serve anche autocritica da parte della politica. Il voto al Movimento Cinque Stelle è da tenere in considerazione, non è dettato solo dal reddito di cittadinanza. Conosco gente al Sud che lavora e si fa il mazzo dalla mattina alla sera, ma nonostante questo ha votato il Movimento". Lo ha detto, intervistato a Radio Cusano Campus, Gianmarco Centinaio, parlamentare della Lega.